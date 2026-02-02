Pamela Franco saca las garras y defiende a Cueva de Pamela López: "No hay crimen perfecto"

Christian Cueva y Pamela López nuevamente se encuentran en medio de una polémica, luego de que el futbolista lanzó nuevas indirectas contra la madre de sus hijos mencionando a varios personajes casados.

En diálogo con Préndete, la actual pareja del popular 'Aladino', Pamela Franco, señaló que "no puede opinar sobre su vida personal". "Él tiene voz propia y ahora estamos enfocados con el tema del rubro de la música, empresarial y estamos concentrados en crecer y trabajar", dijo la cantante.

Franco mencionó que seguirá trabajando, pero "no hay crimen perfecto", en relación a una supuesta infidelidad por parte de Pamela López. En otro momento, señaló que "durante mucho tiempo Cueva viene soportando muchas cosas".

No descarta tener un hijo con Cueva

De otro lado, felicitó a su expareja Christian Domínguez y Karla Tarazona, quien ha iniciado un tratamiento de embarazo. "Me encanta, todos tenemos derechos a hacer crecer la familia. Por supuesto (planea tener un bebé con cueva), muy pronto vamos a dar noticias", aseveró.