Cueva arremete contra Pamela López y menciona a personas casadas: "Llegó el momento de decir todo"

El futbolista Christian Cueva volvió a encender las redes sociales y a través de su cuenta oficial de Instagram lanzó nuevas indirectas contra la madre de sus hijos, Pamela López, mencionando a varios personajes casados.

"Tremendo rabo de paja que tienes, pero llegó el momento de decir todo lo que sé y sé que mucha gente lo sabe, sobre todo en Trujillo", escribió el jugador del club Juan Pablo II, avivando la polémica pública entre ambos.

Amenaza con revelar información y revela nombres

En sus historias, el popular 'Aladino' enfatizó que "Poco me interesa lo que me digan, pero ya es momento. Recuerda quién confió y gracias a quién tuviste otra vida". Además, el deportista hizo acusaciones directas, mencionando nombres de personas.

"Te los nombro, lo que salió de tu propia boca, no de la mía. Allí va. Edwin Pérez, Colo Ibáñez, Tenchy Ugaz, Dayron y muchos más personajes. Ahora sí averigüen bien la historia", posteó el futbolista.