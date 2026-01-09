Vanessa Pumarica acusa a Christian Cueva de faltarle el respeto y revela por qué se distanció de Pamela Franco

Vanessa Pumarica brindó nuevos detalles sobre el tenso episodio que vivió con Christian Cueva, luego de que el futbolista la llamara para reclamarle por comentarios que ella habría hecho a Pamela Franco durante el inicio de su relación.

Según relató a Préndete, su cercanía no solo era con la cantante, sino también con el propio jugador. “Yo tuve amistad con ambos. Como amigo, él era carismático y gracioso, pero ya en la convivencia con Pamela empecé a notar cosas que no me gustaban y se las decía a ella”, señaló.

Pumarica indicó que esos comentarios habrían incomodado al futbolista, quien decidió llamarla directamente. “Él me llamó para gritarme, para ‘parcharme’. No voy a permitir que ningún hombre me falte el respeto”, afirmó, calificándolo como una persona “impulsiva y prepotente”.

La exchica reality explicó que tras ese episodio decidió alejarse sin confrontar a Franco. “Yo nunca hablé con Pamela después. Simplemente me alejé. No hubo comunicación”, precisó, aunque no descartó que Cueva haya influido en el distanciamiento. “No lo sé, pero ella es una mujer adulta. Yo tomo mis decisiones”, añadió.

Sobre el cumpleaños de Pamela Franco, celebrado el 1 de julio, negó haber alertado a la prensa. “Eso es un pretexto. Yo subí historias delante de ella, ella sabía. La relación ya era pública”, sostuvo.

Finalmente, Pumarica aseguró que, aunque al inicio le dolió el quiebre de una amistad de más de 15 años, hoy lo ve como parte de un proceso personal. “Todos evolucionamos. Yo maduré, tuve hijos y creo que pensamos muy distinto”, expresó.

También negó tajantemente haber tenido una relación con Rafael Fernández, exesposo de Karla Tarazona, y pidió pruebas a quienes la señalan. “Si van a decir algo de mí, que muestren pruebas. Yo me defiendo con la verdad y por la vía legal”, concluyó.