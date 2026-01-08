Melissa Paredes estalla tras ver a su hija con el cabello cortado por Rodrigo Cuba

Un hecho que parecía una simple anécdota terminó convirtiéndose en un momento tenso y emocional. Melissa Paredes reaccionó con molestia al ver a su hija tras un viaje con su padre, Rodrigo 'El Gato' Cuba, al notar que el menor tenía el cabello visiblemente cortado.

La actriz no ocultó su sorpresa ni su incomodidad, sobre todo porque en sus redes sociales ha mostrado en reiteradas ocasiones el cuidado especial que le brinda al cabello de su hija. Según relató la propia menor, fue su padre quien decidió cortarle el pelo durante el viaje.

“Yo pensaba que lo iba a cortar ligerito, pero él me agarró una colita y me comenzó a cortar”, contó la niña, visiblemente afectada, generando la inmediata reacción de su madre.

Paredes cuestionó que no se haya optado por una peluquería o por desenredar el cabello con mayor cuidado, considerando que el corte se realizó de noche y de manera improvisada. La situación, lejos de quedar en el ámbito familiar, se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde surgieron opiniones divididas.

Algunos usuarios señalaron que Ale Venturo, pareja actual del futbolista, pudo haber intervenido para evitar el corte, mientras otros defendieron la decisión del padre, argumentando que no se trataba de un cambio grave.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción emocional de la menor, quien dejó en claro que no deseaba que su cabello fuera cortado de esa manera. Este detalle llevó a muchos a cuestionar no el acto en sí, sino la forma y la falta de consenso entre los padres.