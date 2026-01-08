Vanessa Pumarica, sobre Christian Cueva: “Es impulsivo y prepotente”

Vanessa Pumarica, exmejor amiga de Pamela Franco, se pronunció por primera vez sobre las llamadas amenazantes que Christian Cueva habría realizado recientemente, y no dudó en cuestionar su forma de reaccionar ante los conflictos.

IMPULSIVO Y PREPOTENTE

En entrevista exclusiva con Préndete, Pumarica aseguró que el futbolista tiene un patrón de conducta marcado por la impulsividad y la falta de control emocional.

“Yo lo puedo entender que quiera defender, pero considero que no son las formas. Él es una persona impulsiva, no piensa antes de hablar”, señaló.

La también conocida como la ex “Pinky” de Pamela Franco reveló que ella misma fue blanco de una llamada similar en el pasado, cuando Cueva la contactó para increparla de manera agresiva.

“Él me llamó de frente a gritarme, supuestamente a parcharme. Yo no le seguí el juego”, recordó.

La farandulera sostuvo que este tipo de reacciones no son aisladas y que se repiten cada vez que el futbolista siente que él o alguien cercano es cuestionado públicamente.

“Cuando se meten con él o con alguien que él quiere, es prepotente. No mide sus palabras”, afirmó.

Respecto a las recientes amenazas denunciadas por el entorno de “La Mackyna” y su pareja, Vanessa consideró que, si bien las declaraciones son inapropiadas, no cree que Cueva vaya más allá de las palabras.

“Yo creo que ha estado molesto y ha tratado de intimidar con su forma de hablar. No creo que tome cartas en el asunto, sería tonto. Es una persona pública”, indicó.

Finalmente, remarcó que, aunque muchas de estas reacciones se queden en el plano verbal, una amenaza nunca debe tomarse a la ligera, sobre todo viniendo de una figura mediática.