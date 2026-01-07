Norka Ascue pide garantías para su vida tras amenazas de Christian Cueva: "Es un desubicado"

Con cartas, documentos y visiblemente firme, Norka Ascue se presentó en el set de Préndete para denunciar que solicitó garantías para su vida, luego de que —según afirmó— el futbolista Christian Cueva realizara llamadas amenazantes dirigidas a su pareja, La Mackyna, y también hacia ella.

De acuerdo con lo expuesto en el programa, Cueva habría realizado alrededor de diez llamadas con contenido intimidatorio, en las que incluso habría mencionado la existencia de supuestos videos vinculados a Norka. “Fue muy explícito… me menciona reiteradas veces y dice: ‘voy a sacar los videos de tu mujer’”, aseguró Ascue.

Ante estos hechos, la también figura pública explicó que decidió proceder legalmente tras una recomendación del Ministerio Público. “Yo no pensaba denunciar, pero cuando La Máquina fue a pedir garantías, nos sugirieron que lo haga porque la amenaza me incluye”, señaló.

El entrenador de Cueva sale en su defensa

En medio de la controversia, Dilver García, actual entrenador de Christian Cueva y cercano a Pamela Franco, salió públicamente a respaldar al futbolista y cuestionó duramente a La Máquina y a Norka, a quienes calificó como figuras de la farándula que “solo buscan hacer noticia y facturar”.

“No hay punto de comparación entre Christian Cueva, que es un jugador profesional, y personas que viven más de la farándula”, afirmó García, minimizando las denuncias y sugiriendo que las declaraciones del futbolista habrían sido producto del enojo.

Respuesta directa de Norka Ascue

Lejos de quedarse en silencio, la cantante respondió con dureza. “A mí este personaje me causa risa. Ahora es entrenador, vocero y defensor”, dijo, y negó tajantemente la existencia de cualquier material comprometedor. “De mi conocimiento no existe ningún video. Siempre he cuidado mi imagen porque tengo una hija”, afirmó.

Además, calificó las amenazas como un “acto de cobardía” y cuestionó que Cueva, como figura pública, recurra a este tipo de expresiones. “Puede estar molesto, pero eso no justifica amenazas ni agresión verbal”, sostuvo.

Norka precisó que existen tres denuncias en trámite: por garantías para su vida, por acoso y por agresión verbal. Mientras tanto, aseguró que continuará respaldando a su pareja y defendiendo su derecho a opinar públicamente.