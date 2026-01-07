¿Quién será la nueva conductora de “Préndete”? Aquí un adelanto

Para este verano 2026 que empieza, el entretenimiento, espectáculos e información están asegurados en "Préndete". De lunes a viernes, y desde este 12 de enero en nuevo horario.

Bajo la conducción de Kurt Villavicencio y Rocío Miranda, en esta nueva temporada llegara a ustedes desde la 9:30 de mañana.

Pero esa no es la única novedad, hoy se reveló que una nueva conductora llega al programa de las mañanas.

Hay pistas sobre su identidad

Mediante un breve video se pude ver un avance de la llegada de la nueva conductora de “Préndete”, lo que aumenta más la expectativa por conocer al nuevo talento de Panamericana Televisión.

Las pistas dejan ver detalles como que es una mujer elegante al vestir y con accesorios y detalles en su imagen que aumentan las ganas de saber ya de quien se trata.

Cabe señalar que, este lunes en 12 de enero a las 9:30 de mañana sabrás de quien se trata, y al parecer no llegará sola, ya que para mañana habrá otra sorpresa en "Préndete", así que atento a las novedades en Panamericana Televisión.