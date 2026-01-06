Préndete cambia de horario desde el 12 de enero y ahora se emitirá a las 9:30 a.m.

El magazine matutino "Préndete", conducido por la exdeportista Rocío Miranda y el carismático Kurt Villavicencio, inicia una nueva etapa este 2026 con un cambio de horario desde el próximo lunes 12 de enero.

La producción de programa hizo llegar un sobre con un importante mensaje para la audiencia, y tras varios minutos de espera, finalmente se abrió el comunicado donde se anunció que el programa empezará desde las 9:30 a.m .

Este cambio busca consolidar al espacio televisivo como una de las opciones más frescas y entretenidas de las mañanas, ofreciendo como lo hace a diario, una propuesta dinámica y muy variada.

Nuevo anuncio este 7 de enero

Antes de finalizar el programa, Rocío Miranda señaló que la producción del programa le comunicó por interno, que un nuevo sobre llegará al set de televisión este miércoles 7 de enero, con un nuevo anuncio para todos los televidentes.

Entretenimiento, noticias de actualidad e información

"Préndete" continúa con su sello característico con la promesa de mantener el equilibrio entre el entretenimiento, espectáculos, noticias de actualidad y mucha información, esta vez 30 minutos ante de su horario habitual de las 10:00 a.m.