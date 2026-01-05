Mackyna anuncia proceso contra Christian Cueva: “Vamos a hacer tres denuncias”

El exchico reality y creador de contenido Mack Songhurst, conocido públicamente como ‘La Mackyna’, anunció en vivo que ha iniciado acciones legales contra el futbolista Christian Cueva, a quien acusa de realizarle llamadas reiteradas con tono amenazante. Según relató en el programa Préndete, los contactos habrían comenzado a fines de diciembre, específicamente “un día antes de Año Nuevo, el 29 o 30”, tras comentarios críticos que hizo sobre un videoclip protagonizado por Cueva y Pamela Franco.

Songhurst explicó que, tras evaluar el caso con su abogado, se decidió presentar tres denuncias formales. “Vamos a hacer tres denuncias por este acoso, por las constantes llamadas”, señaló. Detalló que estas acciones legales comprenden una denuncia por acoso, otra por agresión verbal y una solicitud de garantías personales tanto para él como para su pareja, la cantante Norka Ascue. En ese contexto, sostuvo que durante las comunicaciones telefónicas se habrían emitido frases intimidatorias. “Dice ‘te voy a buscar’, ‘vas a ver’, y menciona unos supuestos videos”, afirmó.

Denuncia incluye pedido de garantías personales para él y su pareja

El exchico reality recalcó que su decisión responde a la necesidad de proteger su integridad y su imagen profesional. “Yo trabajo para marcas deportivas, soy imagen de gimnasios y no puedo permitirme este tipo de situaciones”, manifestó, precisando que optó por actuar dentro del marco legal pese a sentirse provocado. Asimismo, rechazó cualquier intento de censura a su opinión pública: “A mí me pagan por comentar y dar mi punto de vista. Si haces de tu vida un circo, la gente va a comentar”.

Finalmente, Songhurst descartó que sus declaraciones respondan a un conflicto personal directo, y defendió el derecho de los comunicadores y creadores de contenido a opinar sobre hechos expuestos públicamente. “Si no quieres que la gente hable, retírate, dedícate a jugar fútbol y no hagas de tu vida un show”, expresó. También confirmó que las denuncias ya se encuentran en trámite y que Cueva será notificado formalmente en los próximos días. “El señor ya se va a enterar cuando lo citen; esto ya está procediendo”, concluyó.