29/12/2025

Piñatas de Christian Cueva y Pamela Franco entre las más pedidas por Año Nuevo

Las piñatas de la pareja, que acaba de estrenar su canción "El Perro del Hortelano", son las más pedidos para dar la bienvenida al 2026.



Despedir el año no solo es cuestión de un brindis, sino de celebración y para ello, muchos peruanos realizan reuniones con familiares o amigos utilizando cotillón, diversa decoración y las infaltables piñatas.

Un equipo de Préndete llegó hasta el jirón Huallaga, en el Centro de Lima, donde encontró piñatas de diversos personajes de la política, espectáculos y hasta tiktokeros, entre los que destacan Christian Cueva y Pamela Franco.

La pareja del momento que acaba de estrenar su canción "El Perro del Hortelano", se encuentran entre los más pedidos por los clientes. Las piñatas de Cueva y Franco tienen algunas frases como "El Cervecero", "Te amo Pamela", entre otras frases.

Piñatas de políticos y tiktokeros

También hay piñatas del presidente José Jerí, Dina Boluarte, la congresista Lucinda Vásquez, rostros de Magaly Medina, "Moca", Pamela López a precios que van desde los S/12 por mayor. Además, ofrecen rellenos con juguetes particulares. 


