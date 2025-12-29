Piñatas de Christian Cueva y Pamela Franco entre las más pedidas por Año Nuevo

Despedir el año no solo es cuestión de un brindis, sino de celebración y para ello, muchos peruanos realizan reuniones con familiares o amigos utilizando cotillón, diversa decoración y las infaltables piñatas.

Un equipo de Préndete llegó hasta el jirón Huallaga, en el Centro de Lima, donde encontró piñatas de diversos personajes de la política, espectáculos y hasta tiktokeros, entre los que destacan Christian Cueva y Pamela Franco.

La pareja del momento que acaba de estrenar su canción "El Perro del Hortelano", se encuentran entre los más pedidos por los clientes. Las piñatas de Cueva y Franco tienen algunas frases como "El Cervecero", "Te amo Pamela", entre otras frases.

Piñatas de políticos y tiktokeros