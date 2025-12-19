Delany López desmiente a Xiomy Kanashiro por negar que la conoce: “No te hagas la loca”

Al parecer una nueva guerra en Chollywood escribirá sus primeros capítulos en los próximos días, esto después de que, Xiomy Kanashiro multiplicará por cero a Delany López, a quien le dijo que no sabía que tuvo una relación con Jefferson Farfán.

En conversación con un equipo de Préndete, la popular ‘Chinita’ enfatizó que no tenía conocimiento que había tenido algo más que una amistad con la ‘Foquita’. “No hablo de terceras personas. No sabía que era (Delany) su expareja”.

LA RESPUESTA NO SE HIZO ESPERAR

Durante su visita al set del programa conducido por Rocío Miranda y Kurt Villavicencio, Delany López no se quedó callada y sin anestesia le respondió a Xiomy, asegurando que cuando ella se iba a contar algunos pasajes de su amorío con Farfán, la exintegrante de Alma Bella compartió un pronunciamiento. Además, le lanzó un fuerte calificativo.

“Si no me conoce porque tembló cuando se especulaba que me iba a sentar en El valor de la verdad y compartió un comunicado paupérrimo. ¿A que le tenía miedo? (…) Podría desmentirla rápido y se le caería la careta de inmediato (…) Ahora que no se haga la loca (que no me conoce). Ella sabe quién soy”, mencionó.