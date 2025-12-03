"Yo soy JB, el gran imitador": así fue la espectacular presentación de Jorge Benavides en la preventa de Panamericana

El ingreso de Jorge Benavides fue uno de los momentos más celebrados de la preventa de Panamericana 2026. El humorista apareció en el escenario interpretando una versión cómica de “El imitador”, tema que lo acompañó mientras desfilaba entre aplausos, juegos de luces y ovaciones del público. Con su estilo característico, JB cantó, bromeó y recordó parte de los personajes que lo convirtieron en uno de los referentes del humor televisivo peruano.

Tras su número musical, Cristian Rivero ingresó al escenario para abrazarlo y entrevistarlo en medio de risas. El humorista expresó su emoción por volver a Panamericana y recordó sus inicios en el canal.

“Fue aquí donde gané Trampolín a la Fama. Tenía 18 años… y cuarenta kilos menos”, dijo entre risas, antes de mencionar que el espacio fue importante para el inicio de su trayectoria. También recordó que Augusto Ferrando quedó impresionado con su talento desde aquella primera presentación.

Jorge Benavides cerró su intervención agradeciendo la acogida del público y adelantó que el próximo año presentará un programa “que será un gol”.

¿ELENCO DE JB LO SEGUIRÁ HASTA LA ESQUINA DE LA TELEVISIÓN?

En medio de este retorno, surge la gran pregunta: ¿lo acompañará su conocido elenco de comediantes en esta nueva etapa? Nombres como Martín Farfán, Walter “Cachito” Ramírez, Danny Rosales, Gabriela Serpa, Joao Adriano Castillo, Kille Gonzáles “Pepino”, Cinthya Guerrero, Percy Diestra y Milechi Fer forman parte del equipo que trabajó con él en su último programa. Hasta el momento, Panamericana no ha confirmado si ellos también integrarán el nuevo proyecto.