Cristian Rivero regresa a Panamericana: no descarta volver a trabajar con Gisela Valcárcel

Bajo el lema "Siempre Contigo", Panamericana Televisión realizó este martes 2 de diciembre su preventa para el 2026. Gisela Valcárcel y Jorge Benavides fueron presentados como nuevas figuras para la etapa que inicia "La Esquina de la televisión" el próximo año.

Cristian Rivero fue el animador del evento y en diálogo con Préndete señaló que se encuentra muy contento por la nueva etapa en Panamericana. "Celebrando con los amigos, con Susana que la quiero un montón y estoy feliz que haya tomado esta locura de hacerse cargo de un canal de televisión", dijo.

Habla sobre Susana Umbert

El conductor indicó que le espera "un año duro de trabajo" a Susana Umbert. Rivero recordó el trabajo que ha realizado junto a la productora y señaló que de los 25 años de su carrera, "12 o 13 años fue su jefa directa". Aunque indicó que solo acudió a la preventa como invitado y aún no hay un proyecto concreto para su retorno.

No descarta conducir programa con Gisela

"Ojalá que aparezca el proyecto ideal que me permita regresar a la televisión", dijo, pero no descartó volver a trabajar junto a Gisela Valcárcel. "Me ha ofrecido algo, la posibilidad de volver a trabajar con ella siempre ha estado abierta, volver a trabajar con ella va a ser un placer y divertido", agregó.

Nueva etapa en Panamericana