Así fue el ingreso triunfal de Gisela Valcárcel a la preventa 2026 de Panamericana Televisión

El ingreso más esperado de la preventa de Panamericana Televisión se dio cuando Gisela Valcárcel apareció en el escenario. La conductora hizo su entrada con el clásico tema que la caracteriza, seguida de “Las Avispas” de Juan Luis Guerra.

La rubia anunció su regreso oficial al canal y aseguró que esta etapa representa mucho más que un retorno. “Vuelvo a Panamericana, pero no solo una vuelta, esto es el inicio de algo mucho más grande. Quizá es el inicio que tanto he esperado”, expresó frente a anunciantes, ejecutivos y figuras del canal.

Durante su discurso recordó sus primeros años en la pantalla chica, su evolución profesional y el apoyo constante del público a lo largo de su carrera. “Terminé ese video diciendo que uno siempre vuelve a los lugares en los que fue feliz. Yo he sido muy feliz en Panamericana”, comentó y resaltó que lo que más la marcó fue sentirse aceptada desde sus inicios.

“Quiero empezar agradeciéndole al público. No tendré forma de pagar lo que han hecho por mí”, sostuvo. “Entiendo la televisión como la forma de tocarnos, de conectar”, agregó.

Valcárcel también habló sobre el proceso de reinvención que vivió en los últimos tres años fuera de la pantalla. Afirmó que, pese a haber explorado otros caminos, hoy reconoce que la televisión sigue siendo su principal misión. “Nací para comunicarme, para estar entre ustedes… aún con brillos y lentejuelas”, dijo entre risas.

NACE UNA NUEVA ERA

La 'Señito' dedicó agradecimientos especiales a Leonardo Bigott y al equipo de Panamericana. Asimismo, resaltó que esta etapa no busca mirar al pasado, sino construir una propuesta renovada. “No volvemos a la casa de antes, volvemos a la nueva casa”, indicó.

Finalmente, aseguró que el objetivo del canal va más allá de competir por liderazgo en rating. “Panamericana no pretende ser el primer canal de la televisión peruana; Panamericana pretende ser el canal que conecte”, concluyó.