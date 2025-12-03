Gisela Valcárcel y Jorge Benavides regresan a lo grande a Panamericana Televisión

La Preventa 2026 trajo grandes sorpresas para la familia de Panamericana Televisión. Gisela Valcárcel apareció con un emotivo mensaje que marca su regreso a la casa que la vio nacer como una de las estrellas más exitosas de la televisión peruana; así también, Jorge Benavides anunció su regreso a la 'Esquina de la Televisión' con una coreografía y un tema musical que cantó para todos los asistentes.

“Vuelvo a Panamericana, pero eso no es solo una vuelta, este es el inicio de algo mucho más grande”, dijo la reina de la televisión. “Es volver a una Panamericana renovada y eso me hace muy feliz”, comentó Gisela, deseando conectar con la gente a través de la televisión.

“Se vienen cosas increíbles. Siempre contigo, unidos con cada hogar peruano, en cada rincón del país, allí estará Panamericana”, enfatizó la directora general de Panamericana Televisión, Susana Umbert.

AL ESTRELLATO CON “ALÓ GISELA”

El exitoso y recordado programa se emitió hace 38 años y fue conducido por Gisela Valcárcel en Panamericana Televisión, un espacio donde miles de amas de casa disfrutaban con la conducción y sinceridad de la popular “señito”, de los juegos y retos del programa.

Con tan solo 24 años, Gisela se ganó el corazón de los peruanos cuando el país sufría momentos complicados a nivel social, sin embargo, este espacio significó un alivió gracias a los juegos y las llamadas con la carismática Gisela. No fue hasta 1992 que el programa llegó a su fin y Gisela se despidió a lo grande en una ceremonia realizada en el estadio de Alianza Lima.

“MAESTRO DEL HUMOR”

La noche vibró con la presencia de Jorge Benavides que sorprendió a los asistentes con una presentación musical. Después de 35 años, regresa al lugar donde dejó huella: “Muy feliz de regresar a Panamericana porque fue aquí donde en un concurso de imitadores gané en Trampolín a la Fama. A Ferrando le encantó cuando me vio. Yo tenía 18 años y 40 kilos menos”, recordó el cómico. “Se puede decir que aquí me inicié realmente”, puntualizó.

Agradeció también a Susana Umbert, directora general de Panamericana Televisión, por darle su confianza: “¿Y sabes lo que me da confianza de estar ahorita en Panamericana? Es estar de la mano de una de las mujeres más exitosas en la industria televisiva, como es mi jefa y amiga, Susana Umbert”, manifestó y finalizó asegurando que pondrá el 1000% para que la gente disfrute de un nuevo programa suyo.

NUEVO REALITY: “GRANJA VIP PERÚ”

Entre las novedades resaltó un nuevo formato para disfrutar en familia: el reality Granja VIP Perú, en el cual se reunirá a 18 famosos que tendrán que convivir sin lujos en una granja, con vigilancia las 24 horas, donde tendrán que sacar lo mejor de sí para quedar hasta el final.

En tanto, los noticieros que ya son parte del día a día de las familias peruanas, seguirán acompañando con lo último de la información y de la investigación periodística.

Panamericana Televisión entra a una nueva era en la que cada apuesta televisiva busca generar huella y transformarse de acuerdo a las necesidades del público peruano.