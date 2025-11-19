Familia de Angie Jibaja niega supuesto romance con pareja de su madre

La modelo peruana Angie Jibaja volvió al centro de la atención mediática luego de que una periodista chilena difundiera la versión de que la artista habría iniciado una relación sentimental con el compañero de su propia madre. La información, divulgada en programas y portales de espectáculos en Chile, provocó una ola de comentarios y especulaciones en redes sociales. El tema escaló rápidamente debido a la gravedad de la acusación y al historial de exposición mediática que ha acompañado a Jibaja en los últimos años.

Familia de Angie Jibaja niega categóricamente la versión difundida

Ante la difusión de este supuesto episodio, la exmodelo desmintió la versión a través de una conversación privada que hizo llegar a un fanpage dedicado a seguir su carrera. Minutos después, la familia Jibaja Liza publicó un comunicado en el que rechazó “de manera absoluta” la acusación, calificándola de “falsa, maliciosa y carente de sustento documental o testimonial”. Además, señalaron que este tipo de afirmaciones son especialmente delicadas debido al proceso médico y de recuperación emocional que atraviesa Angie.

El pronunciamiento de la madre de Jibaja también fue determinante. En un mensaje enviado a un seguidor, la mujer pidió no alimentar “chismes de personas malintencionadas” y afirmó que ambas se encuentran unidas y tranquilas, dejando en claro que la relación entre madre e hija no atraviesa la crisis que se sugiere en los rumores. Su postura buscó poner fin a la especulación en torno a la familia y contribuir a preservar la estabilidad de Angie.

Pese a que la periodista chilena involucrada no ha presentado pruebas que respalden la versión difundida, el tema generó impacto mediático y reacciones divididas entre el público. Sin embargo, el comunicado oficial de la familia ha sido interpretado como un inicio de acciones legales para evitar nuevas difamaciones. A la espera de que se esclarezcan los hechos, allegados a la exmodelo piden respeto por su proceso personal y un tratamiento mediático responsable.