14/11/2025

Karla Tarazona y Christian Domínguez captan en video una entidad paranormal en cementerio de VMT

En un verdadero Tour del Miedo, vivieron una inexplicable experiencia que le pondrá los pelos de punta.



La posibilidad de captar entidades paranormales depende de la perspectiva, ya que no existe evidencia científica concluyente que pruebe su existencia. La ciencia convencional no ha podido verificar estos fenómenos, y los resultados de las investigaciones paranormales no se pueden reproducir ni probar científicamente.

Sin embargo, en el ámbito de la parapsicología y la investigación paranormal, se utilizan diversos métodos y herramientas con el fin de detectar supuestas presencias o actividades inexplicables.

Y para esto, los cementerios pueden ser un lugar donde se concentran estas inexplicables actividades, ya que se cree que los llamados entes de otra realidad deambulan por los pasillos y pabellones, como almas en pena, fantasmas y otros espíritus.

¿Fantasma grabado por cámara?

Los cementerios, son vistos como escenarios de eventos sobrenaturales debido a su conexión con la muerte y las historias de los fallecidos.

Y para ser testigos de una experiencia paranormal, Karla Tarazona y Christian Domínguez llegaron hasta un cementerio en Villa María del Triunfo junto a un equipo de expertos en estos casos. En este lugar lograron captar en una cámara a una entidad paranormal movilizándose entre los nichos.

En esta espeluznante nota sea testigo de experiencias reportadas que incluyen fenómenos como psicofonías, apariciones y sensaciones de presencias inexplicables, en este Tour del Miedo.

 


