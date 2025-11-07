Exclusivo: Christian Domínguez aclara polémica con Melanie Martínez

El presentador de televisión, Christian Domínguez y Melanie Martínez se encontrarían envueltos en un nuevo conflicto legal por la custodia y la relación con la hija mayor de ambos.

Como se sabe ambos tuvieron una relación que comenzó en la adolescencia y se casaron en 2006, pero su matrimonio, que solo duró hasta el 2010, y estuvo marcado por idas y venidas e infidelidades públicas por una de las partes.

Al inicio de noviembre la disputa entre ambos resurgió cuando Christian Domínguez habría demandado a Martínez por presunta violencia psicológica hacia la hija que tienen juntos.

El cantante de Cumbia y presentador de TV habría alegado que la madre de la menor ha estado manipulando a la adolescente para generar hostilidad hacia él y su actual pareja, Karla Tarazona.

Christian Domínguez rompe su silencio

Esta mañana en Préndete, Christian Domínguez se pronunció sobre este caso, tras las declaraciones de Melanie Martínez en un programa de espectáculo donde reveló que, aunque el padre inicialmente le reclamó a su hija por su actual pareja, la situación se agravó cuando la joven tuvo un fuerte enfrentamiento con el primogénito de Karla Tarazona.

“Me siento extraño hablando de este tema, luego que acordamos que lo que hablamos en la última audiencia fue de carácter privado, pero ayer se leyó un documento que era privado”, indicó el presentador al periodista Kurt Villavicencio.

“Eso debió ser siempre privado, (…) yo la (a Melanie Martinez) demando de manera familiar por violencia psicológica, para que el juez nos obligue a acudir a un especialista, es una demanda familiar, yo no estoy pidiendo la tenencia de mi hija, ni dinero”, agregó el cantante.

“Lo único que yo estoy pidiendo es ayuda psicológica para mi hija, su madre y para mí, lo único que mi interesa es que mi hija este bien”, indicó enfáticamente.

Entre lágrimas agregó casi al final de la entrevista: “Sí yo quiero esta ayuda es porque quiero sanar”.

Cabe señalar que, ambas partes han tenido audiencias judiciales recientes y por su parte, Martínez, quien reapareció tras años de silencio mediático, ha expuesto mensajes y ha declarado que Domínguez no defendió a su hija ante comentarios inapropiados.