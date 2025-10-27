Karla Tarazona sobre John Kelvin: “Mientras no acepte los problemas que tiene, no cambiará”

A pesar de que ha salido en varios programas nacionales asegurando que está llevando un tratamiento contra los problemas que tiene, la conductora de Préndete, Karla Tarazona, decidió opinar sobre el comportamiento de John Kelvin.

Durante la emisión del programa, Karla mencionó que el exintegrante del Grupo 5 aún sigue teniendo actitudes controversiales, por lo que, considera que debe sentar cabeza y ser sincero para aceptar que tiene varias complicaciones en su vida.

“Mientras una persona no acepte lo que tiene, jamás va a mejorar. Por culpa de eso (problemas) se ha ido preso. Me da pena por los pequeños que tienen en común. Lo único que hemos visto de John Kelvin han sido borracheras tras borracheras, denuncias públicas de maltrato. Mientras no reconozca los problemas que tiene, creo que no cambiará”, comentó.

¿DALIA Y JHON JUNTOS EN CONCIERTO?

El último fin de semana, se realizó el concierto de Cristian Castro a donde habrían asistido Dalia Durán y John Kelvin. En las redes sociales, la madre de los hijos del cantante compartió imágenes de la presentación de la estrella mexicana en el país.