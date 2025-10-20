Leslie Stewart fue descartada del reencuentro de Las Quinceañeras: “Me dijeron ‘tú descansa nomás’”

Leslie Stewart reveló que no fue convocada para el esperado reencuentro de Las Quinceañeras, el proyecto que reunirá a Flavia Laos, Mayra Goñi y Ale Fuller. La actriz confesó que, pese a su entusiasmo, las jóvenes decidieron dejarla fuera.

“Yo le dije a una que quería hacer aunque sea un cameo, abrir la puerta o algo, pero me dijeron: ‘No, madre, tú descansa nomás’”, comentó entre risas durante un evento de la Liga Contra el Cáncer. Pese al desaire, aseguró no guardar rencor. “Les deseo toda la suerte del mundo. Son chicas talentosas, segurísimo les irá muy bien.”

Consultada sobre si la amistad entre las tres actrices se habría resquebrajado por Pablo Heredia, Leslie fue clara: “No, ellas son chicas inteligentes. Saben separar lo personal de lo laboral. Además, lo de Pablo ya fue”.

Finalmente, la recordada “gringa” opinó sobre el nuevo romance de Mayra Goñi con un joven influencer: “No lo conozco, pero por la imagen que da, no me parece agradable. De repente tiene alguna gracia… yo no se la he encontrado”, ironizó.