Karla Tarazona revela su disfraz de Halloween: “Usaré un traje de las mentiras de Christian”

A menos de tres semanas de que se celebre Halloween, la conductora de Préndete, Karla Tarazona, reveló que disfraz usará para el 31 de octubre, dejando con la boca abierta a su pareja Christian Domínguez.

¿QUÉ TRAJE TIENE EN MENTE KARLA?

En medio de la conversación que inició con Rocío Miranda, Karla contó que su vestimenta ya está ultimando detalles y será dedicado para el líder de La Gran Orquesta Internacional. “Este 31 de octubre me disfrazaré de tus mentiras (Christian Domínguez)”.

Tras mencionar ello, Karla Tarazona continuó explicando que exactamente tendrá su traje por Halloween. “La vestimenta tendrá una serie de frases como: Nunca Más o Solo es mi amiga”, comentó en un inicio para después precisar que su disfraz le quedará grande por tantos engaños por parte del cantante.

Con el propósito de no quedarse en silencio y responderle a Karla, Christian Domínguez mencionó que tiene planeado unos cuantos disfraces entre los cuales se encuentran Homero y el tío cosas, ambos personajes de 'Los Locos Adams'.