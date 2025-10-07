Christian Domínguez se pronuncia tras declaraciones de su hija y pide disculpas a Karla Tarazona

Christian Domínguez se pronunció sobre las recientes declaraciones de su hija mayor, quien señaló que no lo ve hace cuatro meses y relacionó directamente a Karla Tarazona, como la responsable de este alejamiento.

El conductor de Préndete aseguró que "el tema es muy delicado" y lo verá internamente para hacer lo que él considera correcto. Christian señaló que su familia se encuentra muy afectada y manejará la situación de manera privada.

Pide disculpas a Karla Tarazona

Asimismo, pidió disculpas a su actual pareja y le agradeció por guardar silencio pese a que han "ensuciado su imagen". "Te pido mil disculpas (a Karla Tarazona) porque han hablado de ella y la han metido en este embrollo de a gratis" (...) "Te quiero pedir gracias por apoyarme tanto con mis hijos, por estar pendiente y pensar en ellos como si fueran tuyos, ver sus cosas y necesidades", dijo.

Domínguez indicó que Karla se vio afectada y hasta "ha llorado", pero pese a ello ha guardado silencio ante la prensa. Además, agradeció a sus hijos y explicó que no los exponen a redes sociales porque son menores de edad. "Los amo con todo el corazón a mis hijos, a todos", aseveró el cantante de cumbia.

Cuestiona a medios

El también cantante de cumbia cuestionó cómo algunos medios han publicado información "llenas de morbo y malicia" cuando se trata de sacar una información. "Con tal de insultarme a mí, que es lo que les vende, no les importa", agregó.