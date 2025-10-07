Préndete

Christian Domínguez se pronuncia tras declaraciones de su hija y pide disculpas a Karla Tarazona

El conductor de Préndete señaló que manejará la situación de manera privada y se disculpó con su actual pareja quien se ha visto afectada tras ser sindicada como la responsable de este alejamiento.



Christian Domínguez se pronunció sobre las recientes declaraciones de su hija mayor, quien señaló que no lo ve hace cuatro meses y relacionó directamente a Karla Tarazona, como la responsable de este alejamiento.

El conductor de Préndete aseguró que "el tema es muy delicado" y lo verá internamente para hacer lo que él considera correcto. Christian señaló que su familia se encuentra muy afectada y manejará la situación de manera privada.

Pide disculpas a Karla Tarazona

Asimismo, pidió disculpas a su actual pareja y le agradeció por guardar silencio pese a que han "ensuciado su imagen". "Te pido mil disculpas (a Karla Tarazona) porque han hablado de ella y la han metido en este embrollo de a gratis" (...) "Te quiero pedir gracias por apoyarme tanto con mis hijos, por estar pendiente y pensar en ellos como si fueran tuyos, ver sus cosas y necesidades", dijo.

Domínguez indicó que Karla se vio afectada y hasta "ha llorado", pero pese a ello ha guardado silencio ante la prensa. Además, agradeció a sus hijos y explicó que no los exponen a redes sociales porque son menores de edad. "Los amo con todo el corazón a mis hijos, a todos", aseveró el cantante de cumbia.

Cuestiona  a medios 

El también cantante de cumbia cuestionó cómo algunos medios han publicado información "llenas de morbo y malicia" cuando se trata de sacar una información. "Con tal de insultarme a mí, que es lo que les vende, no les importa", agregó. 


