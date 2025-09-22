Susy Díaz responde con dureza a Néstor Villanueva tras sus confesiones en El valor de la verdad

La participación de Néstor Villanueva en El valor de la verdad ha generado gran polémica. El cantante no solo habló de su relación con Florcita Polo, sino que también recordó los fuertes desencuentros que tuvo con su exsuegra, Susy Díaz.

En el sillón rojo, Villanueva afirmó que desde el inicio nunca se llevó bien con la popular “Reina de las dietas”. “Desde que nos conocimos tuvimos diferencias. Ella salió en programas a decir que yo era un vago, cuando en realidad trabajaba en una orquesta”, señaló a Beto Ortiz. Incluso responsabilizó a Susy de un derrame que sufrió su padre, tras escuchar en televisión que “esa familia estaba muerta para ella”.

El cantante aseguró que esa situación lo llevó a entablar una demanda. Además, reiteró que Susy hizo comentarios que dañaron su imagen pública.

¿QUÉ RESPONDIÓ LA RUBIA?

La respuesta de la excongresista no tardó en llegar. En entrevista con Préndete, Susy dijo lo siguiente: “Yo no hablo de gente que me resta. No existe, no existió ni existirá. Desde que me mandó una carta notarial pidiendo 500 mil soles, para mí está muerto”.

Por otro lado, Villanueva también habló de su matrimonio con Florcita Polo y aseguró que se enteró de la crisis conyugal por televisión. Además, la acusó de manipular a sus hijos y de impedirle verlos, pese a que existe un acuerdo de conciliación que fija régimen de visitas y pensión.

Consultada al respecto, Florcita evitó pronunciarse ante las cámaras y optó por guardar silencio.