Christian Domínguez revela que no lo dejaron participar en la Teletón por ser figura de otro canal

El cantante y conductor Christian Domínguez reveló que este año no pudo participar en la Teletón, a pesar de haber sido convocado inicialmente. Según contó en Préndete, le comunicaron a último momento que no podía presentarse debido a que pertenece a Panamericana Televisión y la organización del evento estuvo a cargo de otro canal.

“Lamentablemente hemos tenido una mala noticia: se cayó la invitación porque este año solamente lo organiza un canal de televisión. Me da mucha pena, estamos muy tristes por eso”, señaló Domínguez, recordando que en años anteriores la Teletón reunía a talentos de todas las emisoras bajo el lema “Unidos todo es posible”.

El artista explicó que tenía todo programado para acudir junto a su agrupación musical: “Veníamos de una gira en Pasco y coordinamos los horarios para llegar al partido de artistas y luego a una presentación. Pero me dijeron que mis compañeros podían ir, menos yo. Ante eso, decidimos no presentarnos”, indicó.

Domínguez cuestionó que se pongan barreras en un evento solidario. “La Teletón no es para beneficio de un canal, es para los niños de la clínica San Juan de Dios. Antes cada canal tenía su espacio y se unían fuerzas. Hoy eso ya no ocurre y lo que logran es quitar la voluntad de los artistas que quieren apoyar”, sostuvo.

Finalmente, la pareja de Karla Tarazona señaló que buscará otras maneras de contribuir con la causa, aunque lamentó la exclusión.