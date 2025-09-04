Melissa Paredes descarta embarazo y planea tener un hijo recién en 2026

Melissa Paredes volvió a los escenarios con la obra El divorcio en el Teatro Mocha Graña y aseguró estar feliz de reencontrarse con el público en su faceta actoral. “Estoy superbien, gracias a Dios. Ya he retomado mi carrera de actriz hace mucho, he estado en Al fondo hay sitio y trabajando con Michelle Alexander”, comentó en entrevista con Préndete.

Sobre su regreso a la televisión, indicó que recibió propuestas de distintas productoras, pero no pudo concretarlas por viajes programados este año. “Yo feliz, yo trabajo en todo lo que sea trabajo, me encanta trabajar, lo hago desde los 13 años”, señaló.

¿EN LA DULCE ESPERA?

Respecto a los rumores de un posible embarazo, la actriz fue clara: “Este año no. Dijimos 2026. Uno nunca sabe porque depende de Dios, pero nuestra idea es ese año”. Además, recalcó que no busca complacer a terceros: “Acá no estamos para complacer a nadie, estamos para complacernos nosotros”.

Finalmente, Paredes invitó al público a disfrutar de El divorcio, una comedia que aborda la vida en pareja y las terapias matrimoniales.