Gisela Valcárcel anuncia su retiro de América Televisión tras ser impedida de ingresar al canal

El martes 26 de agosto de 2025, Gisela Valcárcel, conductora y productora, informó a través de una transmisión en vivo desde las afueras de América Televisión en Santa Beatriz que se le impidió el acceso a las instalaciones del canal. Valcárcel, quien produce el programa América Hoy, señaló al gerente general, Fernando Muñiz, como responsable de la decisión. En el video, anunció que tanto ella como su equipo, incluido el productor Armando Tafur, abandonan el proyecto, dejando incierto el futuro del magazine matutino.

La presentadora sugirió que el conflicto podría estar relacionado con su nuevo proyecto digital, considerado por el canal como posible competencia. Durante la transmisión, Valcárcel mencionó tensiones previas con Muñiz y destacó su relación con Jorge Gripez, gerente de producción. También afirmó que tomará medidas legales para abordar la situación, aunque no especificó detalles.

Reacciones y contexto del incidente

Valcárcel hizo referencia a su trayectoria en la televisión peruana, iniciada en la “esquina de la televisión”, y aseguró que mantendrá aliados en la industria. La transmisión generó comentarios en redes sociales, con algunos usuarios apoyándola y otros mencionando conflictos pasados. El canal no ha emitido un comunicado oficial sobre los motivos de la restricción de ingreso ni sobre el futuro del programa en cuestión.

El magazine era el único proyecto activo de Valcárcel en América Televisión, tras el fin de sus realities. Su canal digital, aún en desarrollo, parece ser un punto central en la controversia. El público espera más información sobre las acciones de la productora y la respuesta del canal ante este conflicto.