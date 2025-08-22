Este sábado regresa “Humor Recargado” a las 7 de la noche por Panamericana Televisión

Por que tú lo pediste, regresa totalmente renovado y con toda la chispa para hacer reír a todo el Perú “Humor Recargado” desde este sábado 23 de agosto a la 7 de la noche solo por Panamericana Televisión.

Y es que realmente llega recargado con el regreso a las pantallas de la actriz cómica Mariella Zanetti que, junto a Melcochita, Paola Ruíz, Gino Arevalo, el “Pato” Ovalle y Miguel Moreno, junto a un gran elenco de nuevos valores de la comicidad, harán de los sábados la mejor opción para estar en casa.

Regresan las secuencias más divertidas de la TV

Esta mañana estuvieron en Préndente junto a Christian Domínguez, Karla Tarazona y Rocío Miranda, para invitar a todos los televidentes para el estreno de la segunda temporada de “Humor Recargado”, que llega con las celebradas secuencias de la escuelita, los idénticos, el bar y muchos más.

Ya lo sabes mañana tienes una cita imperdible con lo mejor del humor en el Perú, a las 7 de la noche y por Panamericana Televisión.