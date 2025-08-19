Samahara Lobatón denuncia amenazas tras sus revelaciones en El valor de la verdad

La joven influencer Samahara Lobatón emitió un comunicado en el que informó haber sido víctima de amenazas después de su participación en el programa televisivo El valor de la verdad. En la reciente edición del espacio, respondió a preguntas relacionadas con episodios de su vida personal, laboral y familiar, lo que habría generado reacciones adversas por parte de algunas personas mencionadas en la entrevista.

Respaldo a sus declaraciones

Lobatón subrayó que cada una de las afirmaciones que realizó durante la transmisión cuenta con sustento. Explicó que posee como respaldo videos, grabaciones de audio, conversaciones extraídas de WhatsApp y testimonios que acreditan la veracidad de lo expuesto.

En su pronunciamiento, también dejó en claro que no tolerará las amenazas recibidas y que está preparada para tomar acciones legales. Señaló que todo el material probatorio se encuentra en poder de su abogado, quien tiene la instrucción de presentarlo ante las instancias competentes en caso de que sea necesario para salvaguardar sus derechos.

Finalmente, Lobatón expresó un rechazo categórico frente a las intimidaciones y aseguró que, pese a las presiones, mantiene firme su posición sobre lo revelado en el programa.