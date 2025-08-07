Abogado de Karla Tarazona responde a todo lo dicho por Leonard León

Tras años de conflictos, denuncias y declaraciones cruzadas, la batalla legal entre Karla Tarazona y Leonard León estaría llegando a un punto decisivo.

Hace unos días, León se dirigió a su exesposa Karla Tarazona a través de sus redes sociales, luego de conocer que el Poder Judicial habría archivado las denuncias que lo acusaban de violentar físicamente a la conductora y sus hijos.

Por su parte, la conductora de Préndete confirmó en un medio local que sus hijos no quieren ver a León tras todos los escándalos donde su padres se han visto involucrados.

HABLA EL ABOGADO DE KARLA TARAZONA

Lo que se sabe es que Karla Tarazona, prefiere no referirse al tema por la salud mental de sus hijos, por ello en los estudios de Préndete, la defensa legal de la conductora sale al frente para esclarecer el tema.

El abogado Carlos de la Cruz confirma que es falso que Leonard León haya ganado las demandas de agresión contra ella, ya que según documentos el informe psicológico de León confirmó que hubo maltrato hacia karla y sus hijos.

En este bloque de Préndete junto al periodista Kurt Villavicencio, conozca todo sobre la actitud tomada por Leonard León y las denuncias por violencia familiar en su contra.