Karla Tarazona viajó cuatro horas de madrugada para auxiliar a Christian tras accidente de Gran Orquesta: "Me enteré y salí de inmediato"

Una madrugada marcada por el susto y la incertidumbre vivieron los integrantes de la Gran Orquesta Internacional, luego de que el bus que los trasladaba hacia la región Pasco sufriera un despiste en la carretera Canta-Huallay, a la altura del kilómetro 228. Entre los primeros en enterarse del accidente estuvo la conductora Karla Tarazona, pareja de Christian Domínguez, quien no dudó en salir de inmediato a socorrerlo.

“Christian me llamó a las 4:10 a. m. y me dijo que habían tenido un accidente. Lo único que le respondí fue: ‘Estoy yendo para allá’”, relató Tarazona en una entrevista con Préndete. A pesar de que Domínguez le pidió que no viajara, Karla tomó su auto junto a su amiga Maricarmen y manejó durante cuatro horas hasta el lugar del siniestro.

Al llegar, encontró a los músicos aún asustados y con golpes leves. “Gracias a Dios están todos bien. Lo material se puede recuperar. En esos momentos lo importante es saber que están vivos”, sostuvo con evidente alivio. Según contó, llevó alimentos y ropa abrigadora al saber que se encontraban en una zona fría y alejada de servicios médicos inmediatos.

Durante el enlace, Tarazona también explicó que, apenas se enteró del accidente, se encargó de llamar a la familia del cumbiambero, incluyendo a su madre y a sus hijos, para tranquilizarlos antes de que la noticia circulara en los medios. “Sabía que esto iba a salir por todos lados al amanecer, así que preferí comunicarme primero para que no se alarmaran”, señaló.

REGRESARÁN A LIMA PARA HACERSE CHEQUEOS MÉDICOS

Domínguez, por su parte, confirmó que todos los miembros de la orquesta resultaron ilesos, aunque con golpes y un gran impacto emocional. El accidente ocurrió cuando el conductor del bus intentó esquivar a otro vehículo y una llanta cayó en una profunda cuneta, lo que provocó que el vehículo descendiera en línea recta varios metros por la ladera del cerro.

Tras ser atendidos en la zona, los músicos regresarán a Lima para recuperarse. La agrupación reprogramará su presentación en Aguaytía, pero mantiene en pie su show en Arequipa este 2 de agosto.