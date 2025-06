Deysi Araujo se reinventa: ahora vende joyas de acero en el Mercado Central

Deysi Araujo no se queda quieta. Esta vez, la exvedette sorprendió a sus seguidores al mostrarse trabajando en el Mercado Central, donde vende joyas de acero quirúrgico. “Ya no estamos en verano, la gente no quiere marcianos, ahora hay que vender cosas calientes”, explicó a las cámaras de Préndete mientras mostraba con entusiasmo los productos que ofrece: cadenas, anillos y aretes desde 3 soles.

Vestida con un conjunto deportivo, Araujo recorrió los pasillos del mercado interactuando con los clientes, bromeando con sus seguidores y hasta regalando ofertas como “4 por 10”. El ambiente se volvió festivo cuando se animó a bailar con quienes se acercaban a saludarla. “Yo soy una mujer luchadora. Siempre he sabido ganarme la vida”, dijo.

Además, Deysi aprovechó la ocasión para invitar a sus fans a uno de sus próximos shows. El 24 de julio animará un evento junto a Marisol y otras agrupaciones frente al campus de Unicachi. En paralelo, también vive una etapa muy especial en su vida personal: está encantada con su rol de abuela y se muestra constantemente junto a su nieta.

Como se recuerda, la también empresaria ha atravesado momentos difíciles debido a la creciente inseguridad en el país, pero hoy vuelve a mostrar su lado más alegre.