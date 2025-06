Christian Domínguez es sorprendido por su familia en emotivo homenaje por el Día del Padre

Una mañana cargada de emociones vivió Christian Domínguez este viernes en el set de Préndete, donde fue sorprendido por su familia en el marco del Día del Padre. El conductor, conocido por su versatilidad artística, no pudo evitar conmoverse tras recibir palabras de afecto de sus hijos y la inesperada aparición de sus padres en vivo.

Entre lágrimas, Domínguez agradeció el homenaje y confesó su mayor anhelo como padre: “Siempre le pido a Dios que si me tiene que llevar, no me lo haga hasta que ellos sean profesionales. Quiero darles todo lo que necesiten”, dijo el cumbiambero.

Durante el homenaje, su hija mayor y sus otros dos hijos le dedicaron conmovedores mensajes que resaltaron su esfuerzo, compromiso y constante presencia en sus vidas. “Gracias por no abandonarnos, por preocuparte por nosotros. Eres la única persona que me logró entender en la vida”, expresó uno de ellos en un video difundido al aire.

Asimismo, sus padres, don Óscar y doña Verónica, recordaron anécdotas de la infancia del artista, como las veces en que Christian lloraba por las ausencias de su padre debido al trabajo. Doña Verónica también compartió su reacción cuando su hijo decidió incursionar en el mundo artístico: “Cuando lo vi con esos rulos rubios me quería morir. Pero sus hermanos me dijeron ‘déjalo ser’, y tuve que aceptar”, indicó.

El momento más emotivo se dio cuando Christian reflexionó sobre su paternidad, especialmente respecto a los hijos mayores de Karla, a quienes ha criado como si fueran suyos. “Ellos me eligieron como padre, yo los elegí como hijos. Eso es familia. Esa es mi mayor responsabilidad”, sostuvo.

El emotivo segmento concluyó entre abrazos y palabras de gratitud, no solo hacia su familia, sino también a todo el equipo del programa. “Gracias por preocuparse, por este detalle. Yo represento a todos los papás que luchan día a día por sus hijos”, finalizó.