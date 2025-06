Freddie Mercury peruano causa furor vendiendo empanadas en las calles de Lima

Aunque usted no lo crea, Freddie Mercury vive en Lima. Al menos así lo sienten quienes se cruzan con Johnny Milla, artista e imitador del icónico cantante británico, que ahora sorprende con una nueva faceta: vende empanadas en las calles de la capital, sin dejar de cantar y lucir su característico bigote y vestuario.

“La gente ya me conoce, sabe que doy mi show y va su empanadaza. Es un combo completo”, afirma entre risas Johnny, quien no ha dejado de interpretar a Mercury pese a las dificultades del oficio artístico.

Las empanadas, que él mismo ofrece mientras canta éxitos como Bohemian Rhapsody o Don't Stop Me Now, ya se han ganado elogios de vecinos y transeúntes que no dudan en calificar el producto como “bien rico” y “con harto relleno”. Algunos incluso aseguran que alcanza “para dos personas”.

“Es excelente lo que hace. Que siga progresando”, comenta uno de los clientes, entre aplausos y selfies con el “Freddie peruano”.

Pero Johnny no solo reparte sabor en la vía pública. Los fines de semana ofrece shows personalizados, llevando su talento y carisma a eventos privados donde sigue rindiendo homenaje a Queen con voz, atuendo y energía dignos del escenario de Wembley.

“Cuando veo camiones o plataformas, me da ganas de subirme. Son mis escenarios naturales”, cuenta emocionado.

Quienes quieran contratarlo pueden encontrarlo en redes sociales como Freddie Mercury Peruano o comunicarse directamente al número que él mismo canta con orgullo: 961 898 179.