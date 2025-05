Darinka Ramírez sobre problemas con Jefferson Farfán: "Mi hija y yo llevamos terapia psicológica"

Darinka Ramírez visitó por primera vez el set de Préndete para contar detalles sobre su rol como madre. Durante una entrevista con la psicoterapeuta Karina Flores sobre cómo equilibrar el trabajo y la maternidad, la joven asesora inmobiliaria reveló que le afectaron los conflictos que tuvo con Jefferson Farfán.

"En sí me ha chocado bastante los problemas con el papá (Jefferson Farfán) que no es lo que he querido tener desde un principio. Mi hija y yo estamos llevando terapia psicológica para tener una ayuda de un experto", dijo en Préndete.

La especialista señaló que en este caso al pasar su hija todo el tiempo con ella, debe de tratar de estar lo mejor posible emocionalmente. "Nunca se puede estar 100% bien. La que tiene que llevar la terapia sobre todo eres tú. Aquí te tienes que fortalecer tú", mencionó Flores.

Rol como madre y apoyo de sus padres

Ramírez contó que su embarazo fue sorpresivo y está disfrutando la etapa que vive con su hija a sus dos años. Asimismo, mencionó que sus padres han sido su soporte y tienen un vínculo muy cercano con su hija.

"Mi mamá me enseñó también a ser madre. Si (soy mamá primeriza), fue muy difícil al principio, pero fui aprendiendo y guiándome mucho de las redes sociales que buscaba bastante información", contó Darinka.