Moisés Vega descarta relación amorosa con Isabel Enríquez: "Lo niego tajantemente"

Luego de que el cantante de cumbia, Moisés Vega, anunció públicamente su ruptura con Flavia Gómez, con quien contrajo matrimonio en marzo de 2024, el artista ha sido vinculado con Isabel Enríquez tras rumores de un supuesto romance.

En primicia para Préndete, el intérprete de "Tesoro Mío" aclaró las especulaciones y negó haber iniciado una nueva relación. "Niego tajantemente (una relación con Isabel Enríquez)", dijo el cumbiambero.

Sobre su relación con Enríquez señaló que "la complicidad" que se ve en el videoclip del tema que tienen juntos es "solo actuación" para que su público pueda disfrutar del tema. "Hay que interpretar", agregó.

Descarta estrategia para promocionar tema

De otro lado, descartó que no terminó rápidamente su relación con Flavia Gómez para promocionar su nuevo tema con Isabel. "No, fue algo fortuito. Tengo 25 años en la música y nunca he necesitado un escándalo para promocionar algo", aclaró, y evitó referirse a cómo lleva la relación con la madre de su hija.