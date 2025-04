Xiomy Kanashiro sobre comparaciones con Yahaira Plasencia: "Cada una tiene su brillo"

Xiomy Kanashiro, conductora del programa "Zona Musical" calificó de "inmaduras" las comparaciones por su aspecto físico con la cantante Yahaira Plasencia y señaló que recibe las criticas de la mejor manera.

"Yo no tengo nada que decir, creo que cada una tiene su brillo y a su manera" (...) "Yo creo que no son indirectas, sino hacer contenido, creo que todos tenemos derecho a hacer contenido y nada nos cae", agregó la popular 'Chinita'.

¿Farfán en Zona Musical?

De otro lado, la conductora no descartó que su actual pareja, Jefferson Farfán, se pueda presentar en el espacio que se transmite los sábados de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. por Panamericana Televisión.

"No es que no hay forma (de que se presente), yo creo que si él quiere va a ir, no hay ningún problema. Si (lo puedo convencer), quizás la Timba Caliente podría ir que es su orquesta", dijo.