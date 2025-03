¿Demandará a Macarena Vélez? ‘La Nena’ Cubillas tomará acciones legales por mencionarla en ‘El Valor de la Verdad’

Se acerca el domingo y los ánimos se van tornando cada vez más calientes. Este domingo el sillón rojo tendrá como participante a la exchica reality, Macarena Vélez y el avance del programa ya está generando diversas reacciones y hasta acciones legales.

El primer avance del ‘El Valor de la Verdad’ para el programa de este domingo 23 de marco, muestra a Vélez revelando un altercado en la vía pública que involucraría a Johana ‘La Nena’ Cubillas, esposa de Juan Ichazo, la actual pareja de Macarena.

Según la influencer, la hija del exfutbolista Teófilo Cubillas, la habría insultado e incluso intentado agredirla físicamente en la vía pública.

LA RESPUESTA DE “LA NENA”

‘La Nena’ Cubillas, a través de sus redes sociales, desmintió las afirmaciones de Macarena Vélez, emitidas en el avance de “El Valor de la Verdad” y, en un comunicado aseguró que nunca ha tenido una conversación Vélez y mucho un altercado en la vía pública con ella.

“Lamentablemente una vez más me veo involucrada en el show de mi ex (Juan Ichazo) y su actual pareja, y tengo que arrancar mi cumpleaños desmintiendo ese adelanto de ‘El Valor de la Verdad’ que acaba de salir. Yo a esta tipa no le he hablado jamás desde que está con Juan, yo no hago shows bochornosos en ninguna parte, mucho menos me rebajaría a reclamarle algo por alguien que no me interesa en lo absoluto”, escribió ‘La Nena’ Cubillas.

“Me apena demasiado porque esto es algo que sale a nivel nacional y que pueden ver mis hijos, y de cualquier manera mi imagen ya se vio perjudicada, así que me voy a ver en la obligación de tomar las acciones legales pertinentes”, agregó la hija de Teófilo Cubillas.

