Nilver Huárac responde a Janet Barboza y defiende conducción de su hija en “La Movida de los Sábados”

La bella Alondra Huárac, hija del productor Nilver Huárac y la cantante Lizet Soto, debuta en la TV como conductora de ‘La Movida de los Sábados” por las pantallas de Panamericana Televisión, desde este mes de marzo.

Y el tan esperado regreso de ‘La Movida de los Sábados’ ha generado diversas reacciones, especialmente por los comentarios de la exconductora del exitoso espacio de los sábados, Janet Barboza, quien expresó su incomodidad al no haber sido consultada sobre la renovación del programa.

HUÁRAC DEFIENDE A SU HIJA

Ante esto, Nilver Huárac no pudo contener las risas al enterarse de que Barboza alzó su voz de protesta por el regreso de ‘La Movida de los Sábados’, nombre que, según la presentadora, le pertenece.

Ante la afirmación de Barboza sobre la propiedad del nombre del programa, Nilver respondió: “Ja, ja, ja, ahora a saber de quién es el apellido Barboza o Huárac. No me percaté de eso, yo solo me dedico a producir. ¿Para qué me peleo, ni siquiera hemos empezado?”, dijo el productor.

“A ella (Janet) y a todas. Ahora le toca a mi hija es sangre nueva, la nueva generación”, expresó.

Cabe señalar que, el productor afirmó que su hija, “Alondra, es sangre nueva y una digna representante de la cumbia”.