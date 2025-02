Karla Tarazona a Christian Domínguez: “Otra vez, me quieres ver enfrentada con otra mujer”

En medio de la emisión del último programa de Préndete de este viernes 14 de febrero, las chicas adoradas de Rústica alborotaron el programa con sus pasos de baile, a los cuales se sumaron Karla Tarazona, Christian Domínguez y Rocío Miranda.

Durante la participación de las chicas extranjeras, Christian retó a Karla para que baile con las féminas ante las cámaras, sin embargo, la madre de su hijo no tuvo ningún reparo para darle una increíble respuesta.

“Escucha no causes problemas. Otra vez, me quieres enfrentar con otra mujer”, le dijo la conductora a lo que el líder de la Gran Orquesta respondió: “Acuérdate que es el Día del Amor y Amistad”.

CHICAS ADORADAS DE RÚSTICA CONOCEN A CHRISTIAN

Una de las integrantes de las Chicas Adoradas de Rústica confesó que se enteró sobre Christian Domínguez por medio de las redes sociales. “Sabes como te conocimos a vos (a Christian Domínguez) en un TikTok que decía que eras fiel”.