Christian Domínguez reta EN VIVO a Karla Tarazona: "Si yo gano me das un beso"

Christian Domínguez y Karla Tarazona vuelven a dar que hablar, luego de que el cantante de cumbia le propusiera a su compañera de conducción en Préndete, a un reto con un singular premio: "un beso en vivo".

Los conductores del espacio matutino de Panamericana Televisión se encontraban comentando una nota sobre el ceviche más grande del Perú, cuando Christian le ofreció a Karla prepararle un ceviche.

"Yo te voy a hacer un ceviche con mis manos, si quieres me dejas los ingredientes y yo lo hago. Si no te gusta, me rechazas... la comida", dijo entre risas el cantante. Ante ello, Karla propuso que ella, Christian y Rocío preparen este platillo marino.

La propuesta de Christian

Christian hasta intentó que Karla haga la promesa con la mano arriba y no tuvo mejor idea que proponerle como premio, un beso a la conductora. "Si yo gano me das un beso en vivo", dijo. Karla lo miró y le respondió "en el cachete", despertando los gritos de la bella Rocío Miranda.