¿Está harto de los comentarios de Karla y Rocío? Christian Domínguez responde por qué abandonó set de ‘Préndete’

El cantante y conductor Christian Domínguez rompió su silencio tras haber abandonado molesto el set de Préndete en plena transmisión en vivo el último lunes. El hecho se desencadenó luego que Karla Tarazona y Rocío Miranda deslizaran la posibilidad de que Gisela Valcárcel pueda regresar a Panamericana con un nuevo programa.

Durante la emisión de este martes, Domínguez defendió su accionar y explicó que su incomodidad no fue por los comentarios sobre sus excompañeros de América Televisión, sino por lo que consideró una insistencia innecesaria en las preguntas que le realizaron, y dónde hacían alusión a su escándalo por infidelidad en El Gran Show.

"Aquí hay una mala interpretación como siempre. No me molestó que hablen de mis excompañeros, cada uno tiene su opinión y se respeta. Mi incomodidad fue porque me estaban repreguntando varias veces lo mismo, a pesar de que ya había dado una respuesta clara", declaró Domínguez en vivo.

El exintegrante de Gran Orquesta Internacional insistió en que la reiteración de preguntas le pareció una provocación y afirmó que él también podría hacer lo mismo con sus compañeras, lo que generaría incomodidad en ellas.

"Si hablamos de un tema que les incomoda y yo les pregunto cinco veces lo mismo, también se van a sentir incómodas. Yo respondí todas sus preguntas, pero llega un punto en el que ya es demasiado", sostuvo.

Uno de los momentos más tensos de la conversación se dio cuando Domínguez cuestionó a Karla Tarazona por una de sus declaraciones del día anterior, en la que dijo que "tres pepinos le importaba la situación". Para Domínguez, esa frase representó una falta de respeto.

"Yo sería incapaz de decirte ‘tu opinión me importa tres pepinos’, porque eso es faltarle el respeto a alguien", enfatizó el cumbiambero.

Tarazona, por su parte, se defendió argumentando que esa era su forma de hablar y que lo decía en muchos contextos, no solo con él. "La gente que me conoce sabe que yo siempre digo ‘me importa tres pepinos’ cuando algo no me interesa, no es algo personal contigo", respondió.

¿Reconciliación en el set?

A pesar del cruce de palabras, Domínguez afirmó que no tiene problemas con sus compañeras, pero reiteró que no tolerará lo que considera "faltas de respeto". "El sarcasmo lo entiendo, pero la falta de respeto no la voy a aceptar nunca", sentenció.

Finalmente, la tensión pareció disiparse con un tono más conciliador, aunque no sin antes lanzar algunas frases irónicas entre risas. "Bueno, esperemos que esta amistad continúe", comentó Rocío.