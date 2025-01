Alexandra Hörler tras estreno de ‘¡Paren Todo!’: “Es un programa hecho para el público”

¡Panamericana Televisión ayer estuvo de estreno! La nueva conductora de ‘¡Paren Todo!,’ Alexandra Hörler, brindó mayores detalles sobre su experiencia volviendo a la televisión peruana.

La reconocida periodista revela que se enteró que iba a dar este nuevo paso en su carrera el 31 de diciembre y que, pese a su vasta experiencia, sigue sintiendo “nervios”, pero que es algo que demuestra la pasión que siente por su trabajo.

“(¿Cómo te sientes por regresar a la televisión?) mira ha sido un año en el que me ha dado síndrome de abstinencia porque he tenido un año entero fuera de la tele, pero la verdad estoy felicísima. La noticia me la dieron el 31 de diciembre, así que celebré con partida doble”, dijo a las cámaras de Préndete.

“Súper contenta porque este año lo he iniciado con mucho trabajo, estoy nerviosísima, pero creo que es parte de. Siempre digo, el día que me deje de dar nervios entrar y hacer un programa en vivo, ese día tengo que retirarme de la televisión porque se acabó la pasión”, agregó.

¿DE QUÉ TRATA ‘¡PAREN TODO!’?

En el programa, que se transmite de lunes a viernes a las 3:00 p.m., se presentarán denuncias ciudadanas, con el fin de visibilizar las problemáticas que las autoridades muchas veces no atienden.

Adicionalmente, se contará con la presencia de especialistas como psicólogos y abogados para responder las dudas que se lleguen a presentar tras la exposición de casos.

“Es un programa hecho para el público, preocupado por los ciudadanos de a pie, que a veces no tienen voz”, señaló.