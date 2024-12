Christian Domínguez y Karla Tarazona en show de Sunampe: ¿por qué el cumbiambero se negó a bailar el gusano?

El aniversario de Sunampe ha acaparado la atención de los medios tras el accidente que sufrieron los integrantes de la Gran Orquesta Internacional de Christian Domínguez, mientras regresaban de Chincha a Lima, luego de su presentación en este show; no obstante, las cámaras de Panamericana Televisión lograron registrar cómo se vivió esta icónica celebración durante el fin de semana.

Rocío Miranda, una de las figuras de Préndete, fue la animadora de esta noche y destacó la conexión especial que siente por Chincha, provincia a la que describió como su “segunda casa”.

Por su parte, Domínguez se mostró agradecido por el apoyo del público tras dejarlos formar parte de este importante evento y su historia.

“Nuestro objetivo es que la gente el pase increíble y que se acuerde de nosotros siempre porque de alguna manera nos hace parte de la historia de su pueblo o de su ciudad”, indicó.

Rocío Miranda y Christian Domínguez, no eran los únicos conductores de Panamericana Televisión presentes en este aniversario; Karla Tarazona acompañó al cumbiambero al show; no obstante, no tuvo ninguna participación en el evento. Algo que la voleibolista desconocía.

“Yo estaba durmiendo en el carro”, dijo entre risas Tarazona.

“Si yo hubiese sabido que Karla Tarazona estaba ahí, la hacía subir al escenario”, a lo que la conductora le respondió: “¿estás loca?” entre bromas.

Finalmente, la conductora explicó que el cantante de cumbia tenía unos asuntos que resolver temprano y que a ella no le gusta que maneje en la madrugada después de sus shows, así que lo acompañó y se encargó de conducir el camino de retorno a Lima; lastimosamente, luego se toparon con el accidente de los músicos de la mencionada orquesta.

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ Y SU BAILE DEL GUSANO

“(La gente está esperando que bailes el gusano’) No se puede, está prohibido”, le respondió Domínguez a una reportera de Préndete durante el evento; no obstante, terminó realizando su icónico baile al finalizar el show.

La exvoleibolista le increpó a Domínguez durante el programa de hoy, lunes 23 de septiembre, por haberla “choteado” cuando le preguntó en el evento por su baile.

“Yo estaba molestándote sobre cuándo bailas ‘el gusano’ y me choteaste, me dijiste: ‘hoy día no se baila”, señaló.

Ante esta acusación, el cantante de cumbia se excusó diciendo que en una ocasión Karla Tarazona se quejó sobre este baile durante el magazine.

“Yo intento complacer al público y al final espero el cierre y esperar que Rocío se largue para que no esté hablando de más porque no me ayuda nada”, indicó. Por otro lado, las conductoras hablaron sobre un “fan enamorado” del cantante de cumbia.