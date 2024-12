Karla Tarazona y Christian Domínguez aclaran rumores sobre accidente de Gran Orquesta: “El bus no tiene nada que ver”

Karla Tarazona y Christian Domínguez utilizaron su espacio en Préndete para aclarar lo sucedido en el accidente que afectó a cinco integrantes de la Gran Orquesta Internacional mientras retornaban de una presentación en Sunampe, Chincha, hacia Lima. Tarazona narró los hechos, desmintió rumores sobre el bus oficial de la agrupación y explicó las razones detrás del uso de vehículos particulares esa noche.

“Queremos dejar en claro que el bus de la agrupación no tiene absolutamente nada que ver en este accidente. Personas malintencionadas intentaron relacionarlo con un hecho ocurrido hace meses, pero esto es completamente falso", indicó Karla.

Según explicó, los integrantes afectados decidieron utilizar vehículos particulares debido a compromisos personales: “Por las fechas tan cercanas a la Navidad, varios de ellos tenían el día domingo que cumplir temas personales, y por eso era la premura de poder regresar en los carros particulares terminado el concierto", detalló.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:45 a.m. cuando un vehículo particular que se encontraba volteado y sin señalización en plena carretera obligó al chofer de la camioneta donde viajaban los músicos a realizar una maniobra peligrosa. “El carro entra a la berma central, que como todos sabemos es arena y palmeras, y ellos lo que hicieron fue ir avanzando por el medio, golpeando palmera tras palmera hasta que el carro logró detenerse", explicaron.

Entre los heridos estaban Dimas Isla, el conductor, y los integrantes Alejandro Seivas, Johan Castro y Denis Alvarado.

LOS ASISTIERON DE INMEDIATO

Karla también relató el momento en que ella y Christian llegaron al lugar del accidente. “Cuando yo he vuelto a girar, he visto que del auto ha bajado una persona con una gorra, y al primero que pude reconocer fue Alejandro. Le dije a Christian: ‘Ese no es Alejandro’. Christian se ha repuesto, se ha levantado, ha mirado, y él ha visto cómo empezaron a bajar los integrantes del carro”, manifestó. Ambos se detuvieron para brindar ayuda. “Bajamos del automóvil para poder auxiliarlos. Christian se encargó con los otros muchachos de parar el tráfico, porque el bus todavía ni siquiera estaba cerca", agregó.

CRITICAN DESINFORMACIÓN

Domínguez también dedicó palabras contundentes a los rumores que surgieron tras el accidente, pues señaló que estos solo generaron alarma entre las familias de los afectados. “Malintencionados que no entiendo por qué, sin tener mayor conocimiento, simplemente con un comunicado, una foto o una historia que nos tomaron de afuera del hospital, comenzaron a inventar historias. Alarmaron a las familias diciendo que el bus había atropellado a alguien, cuando no fue así", expresó.

Por su parte, Tarazona mencionó el motivo detrás de su comunicación con Samuel Suárez, de Instarándula, para aclarar los hechos. “En los mensajes que le enviaron a Samuel había una señora que supuestamente estaba narrando que nosotros estábamos en la puerta del hospital y que ven al chico que está con el brazo vendado y que seguro lo han atropellado. Y no ha sido así, señoras y señores. No ha sido ni siquiera culpa de los chóferes. Cuando nosotros llegamos al hospital, encontramos a los otros accidentados del primer incidente: cuatro personas, entre ellas una embarazada, cuyo conductor contó que le cerraron el paso, se volcó y el carro que lo cerró se dio a la fuga. Este carro estaba en medio de la oscuridad, sin luces, y le pudo haber pasado a cualquiera", añadió.

Finalmente, ambos agradecieron las muestras de apoyo y destacaron que, pese a lo ocurrido, los heridos se encuentran estables. “Gracias a Dios, los chicos están adoloridos, pero fuera de peligro. Todos estamos vivos y seguimos orando para que puedan reponerse pronto", dijo el cumbiambero.