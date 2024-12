Luciana Fuster responde tras polémica etiqueta de Shein en su colección de ropa: “Me siento estafada”

Pese a que tiene poco tiempo en el mercado, la marca de ropa de Luciana Fuster ha desatado gran controversia tras la denuncia de una usuaria de TikTok, quien afirma que encontró una etiqueta de la tienda Shein en una de las prendas que le compró.

“Mi sorpresa es que aquí dice Shein, me pueden explicar por qué dice Shein, pensé que era un producto peruano (...) Si hubiera sabido que es de Shein lo pido directamente”, se le escucha decir a la clienta indignada.

Luego de concluir su reinado como Miss Grand International 2023, la modelo llegó al Perú para emprender y lanzar su propia marca: Luciana Fuster Collection.

¿QUÉ LE RESPONDIERON A LA CLIENTA INDIGNADA?

Ante la queja de la usuaria, la community mánager de la marca le dijo que la colección “combina diseños confeccionados en Perú y algunos importados, que también deben distribuir a otras empresas”, algo que habrían mencionado en la inauguración de la tienda.

“Pero eso no dice en tu página y cuando coordiné con ustedes tampoco me mencionaron eso. Realmente pensé que era producto peruano. Si me lo hubieran comentado, no lo compraba. Me siento estafada”: le respondió la clienta en un comentario.