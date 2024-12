Christian Domínguez le dice "te amo" a Karla Tarazona EN VIVO: revela que su cumpleaños es la clave de su celular

Christian Domínguez protagonizó un momento inesperado al declarar su amor por Karla Tarazona durante la transmisión en vivo de Préndete. Este lunes, el cantante de cumbia dejó sin palabras a su exesposa y compañera de set al decirle un contundente "te amo" en plena emisión.

MOMENTO ROMÁNTICO

Todo comenzó cuando Christian fue cuestionado por no haber saludado a su amiga Ethel Pozo por su cumpleaños. Ante esto, Karla le sugirió que debería tatuarse los cumpleaños importantes para no olvidarlos. Fue entonces que el cantante reveló un detalle personal. "¿Sabes por qué no me olvido de tu cumpleaños? Porque es la clave de mi celular. Para no olvidarme, la pongo de clave", confesó entre risas.

Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó segundos después, cuando el cumbiambero expresó sus sentimientos de manera directa a Tarazona. "Siempre he dicho que tu sarcasmo es lo que más odio, pero te amo", declaró emocionado. Por su parte, Karla reía mientras se mostraba sorprendida.

La conductora Rocío Miranda no dejó pasar el momento y aprovechó para consultar con la astróloga Bibian Arango sobre el verdadero significado detrás de esta declaración. Según la tarotista, "ellos nunca se han olvidado, se aman y pronto tendrán una gran sorpresa para el 2025". Además, en tono jocoso, le aconsejó a Karla que "tome pastillas de planificar", dejando entrever que Christian y la exmodelo podrían tener un segundo hijo.