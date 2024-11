Por polémica con Master Chris: Paula Arias niega malos entendidos con Daniela Darcourt

Como se recuerda, la cantante Daniela Darcourt hizo una denuncia pública sobre la eliminación del video “Señor Mentira” de su canal de YouTube.

Sobre este caso, el productor Master Chris, compositor de la canción, sería el responsable de este hecho y sobre este tema, la salsera Paula Arias expresó su respaldo absoluto al productor musical ante las cámaras de Panamericana Televisión.

La palabra de Paula Arias

La cantante de Son Tentación abordo el tema manifestado: “Es lamentable y complicado, yo he pasado por todo eso también, entiendo perfectamente la indignación y la colera que debe estar sintiendo Daniela”, indicó la salsera.

En otro momento, también brindo su apoyo al productor: “Me apena porque yo he empezado a trabajar con Master Chris, estamos haciendo un disco y la verdad nunca lo he visto que se exprese mal de Daniela o de otro artistas con el que haya trabajado antes”

Cabe señalar que, Arias precisó que sobre este caso envió un mensaje a Master Chris y mira lo que pasó.