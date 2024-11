Karla Tarazona revela que tiene bloqueada a la mamá de Christian Domínguez: ¿Qué pasó?

Un nuevo capítulo en la telenovela. Durante la emisión de Préndete, la conductora Karla Tarazona hizo una increíble revelación y contó que tiene bloqueada a la mamá de Christian Domínguez de las plataformas digitales.

Aunque no quiso brindar detalles, Karla indicó que la progenitora del líder de la Gran Orquesta Internacional busca contactarla cada vez que realiza algún tipo de comentario que no le gusta sobre Christian.

“Que no me llamé, señora, ni vuelva a escribir por favor. Ya la tengo bloqueada (madre de Domínguez) (…) El otro día conté que la señora me dijo que deje molestar a su bebé”, señaló causando el asombro de Christian y Rocío Miranda.

NADIE LE CONTESTÓ EL TELÉFONO

Ante esta situación, Christian Domínguez decidió tomar el teléfono y comunicarse de inmediato con su madre para conversar al respecto del tema con Karla Tarazona, pero nadie le respondió el celular.