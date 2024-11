Karla Tarazona descarta sentarse a conversar con Pamela Franco: “La conozco, pero no somos amigas”

En medio de la controversia que ha surgido en las últimas horas las declaraciones de Pamela Franco sobre una posible relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, la conductora de Préndete no dudó en responderle a la cantante.

Durante la última edición del programa, Karla no se guardó nada y manifestó que ha compartido algunos momentos con Pamela, pero no se reuniría con ella porque no existe un vínculo amical entre ambas.

“Yo no necesito aclararle nada a nadie, porque yo sé como son las cosas. No somos amigas como ella (Pamela Franco) bien lo ha dicho. Nos conocemos porque hay un tema de por medio que son los niños y ella ha sido pareja de Christian (…) No me interesa juntarme con una persona con la que no existe una amistad”, sostuvo.

NO QUIERO HABLAR DE MÁS COSAS

Karla Tarazona sostuvo que no deben seguir con las especulaciones sobre la vida íntima de Christian y ella, porque no quiere hablar de cosas que muchas veces no son tocados por los diversos programas de entretenimiento.