Christian Domínguez sobre su suegra: “Me da harto cariño, lo que no me da la hija, me lo da ella”

En medio de la celebración por el ‘Día de la suegra’, Christian Domínguez, contó las anécdotas que ha tenido con una suegra durante toda su vida, sin dar a conocer el nombre de la madre de la chica a la que se refería.

En declaraciones, el líder de la Gran Orquesta Internacional indicó que ha vivido buenos momentos, ya que la progenitora de la que estaba hablando, le ha dado más cariño que su propia hija.

“Tengo una suegra hermosísima. Es un pan de dios, es alta. Toda la vida ha sido respetuosa, amorosa, me da harto beso, cariño, todo. Lo que no me da la hija, me da la suegra”, declaró Christian lo que desató las risas en el set.

¿SE HABRÁ REFERIDO A KARLA TARAZONA?

Aunque el cantante no dijo a que chica se refería, las miradas de los integrantes de la Gran Orquesta Internacional, las chicas de Puro Sentimiento y Rocío Miranda, fueron directamente hacía Karla Tarazona, quien no dijo nada al respecto.